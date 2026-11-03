Bagnoli, allarme all’istituto nautico: due bombe carta trovata davant al cancello della scuola

Allarme all’istituto nautico di Bagnoli, nella zona occidentale di Napoli, per la presenza di due bombe carta nei pressi del cancello di ingresso della scuola. A notare i due ordigni è stato il personale addetto alle pulizie, che li ha individuati nascosti all’interno del cancello perimetrale della struttura scolastica.

Bagnoli, bombe carta davant al cancello dell’istituto nautico

Il rinvenimento ha fatto scattare la preoccupazione per la sicurezza della comunità scolastica. La presenza di un oggetto potenzialmente esplosivo vicino a un accesso frequentato quotidianamente da studenti, docenti e personale rende necessario chiarire la natura del materiale e le circostanze in cui è stato lasciato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bagnoli, insieme agli specialisti del Nucleo Artificieri del Comando provinciale di Napoli. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, i due ordigni erano composti rispettivamente da tre e quattro petardi del tipo Kobra, legati tra loro con del nastro isolante.

Gli artificieri hanno provveduto al sequestro dei dispositivi e alle operazioni necessarie per la bonifica dell’area. Non è stato necessario evacuare l’istituto scolastico. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse senza che venisse disposto l’allontanamento degli studenti e del personale.