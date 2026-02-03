Alla scoperta di Villa Venusio a Mugnano, come saranno gli spazi dedicati alla città

Con la firma dell’atto notarile si chiude una lunga trattativa durata anni: Villa Venusio entra ufficialmente nel patrimonio della comunità di Mugnano.

La storica “Villa della Marchesa”, negli ultimi tempi esposta a rischio di speculazioni edilizie, incuria e vandalismi, viene così restituita alla città. L’obiettivo dell’amministrazione è trasformarla in uno spazio pubblico aperto a tutti, un luogo di incontro e partecipazione.

Il progetto prevede la rinascita della villa come polmone verde nel cuore del centro cittadino, con aree destinate all’aggregazione e alla vita sociale. Tra le novità annunciate anche il recupero della cappella sconsacrata, che diventerà la nuova sede per la celebrazione dei matrimoni civili, in un contesto dal forte valore simbolico e identitario.

Un’acquisizione che, per il sindaco, va oltre l’aspetto istituzionale: da bambino racconta di essere entrato più volte di nascosto nella villa, affascinato dalle storie e dalle leggende legate al “fantasma della marchesa”, tra timore e curiosità.

Ora, sottolinea l’amministrazione, quel luogo torna davvero a essere dei cittadini: Villa Venusio non sarà più un simbolo di abbandono, ma l’inizio di una nuova storia condivisa.