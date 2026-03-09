Giugliano, completati lavori nel reparto di Rianimazione: tecnologie all’avanguardia e spazi rinnovati

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione nel reparto di Rianimazione e terapia intensiva dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, un intervento che segna un importante passo avanti nel potenziamento dell’assistenza sanitaria sul territorio.

Il reparto è stato completamente rinnovato e potrà ora contare su otto posti letto di terapia intensiva più uno dedicato all’isolamento, progettati per garantire elevati standard di sicurezza e assistenza ai pazienti più critici.

La ristrutturazione ha interessato non solo gli spazi, ma anche l’adeguamento delle dotazioni tecnologiche e degli arredi. Il reparto è stato infatti equipaggiato con nuove attrezzature all’avanguardia, strumenti di ultima generazione che permetteranno al personale sanitario di operare con tecnologie moderne e di offrire cure sempre più efficaci e al passo con i tempi.

Questa mattina il reparto rinnovato è stato visitato dalla direttrice generale dell’ASL Napoli 2 Nord, Monica Vanni, dal direttore sanitario Nunzio Quinto, dal sindaco Diego D’Alterio che hanno potuto constatare di persona il completamento degli interventi e l’importante miglioramento delle strutture dedicate alla terapia intensiva guidate dal dottor Fabio Marinelli.