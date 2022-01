Continua a far parlare di sé Alessia Quarto, la 29enne di Boscoreale protagonista della prima puntata di C’è Posta per Te. La sua storia, infatti, ha conquistato tutti: la giovane è stata tradita dall’ex marito con la cugina mentre stava vivendo un momento difficile della sua vita. Ma a colpire il pubblico da casa è stata soprattutto la sua ironia partenopea.

Alessia Quarto positiva al Covid: “Mai una gioia”. Sui social mostra la “foto” della cugina dell’ex

Pochi giorni fa la 29enne ha rivelato di essere positiva, come tanti altri italiani, al Covid-19 e di come sta affrontando la quarantena. “Buongiorno, un’altra giornata di quarantena a casa. Mi chiedo come sia possibile che nella mia famiglia sono tutti negativi e solo io sono positiva. Può essere che il Covid si è affezionato e mi ha preso a cuore. Forse mi vuole adottare! Sto cominciando a pensare che i negativi siano gli highlander! Mai una gioia!”, ha detto la giovane in una serie di storie.

Dopo la puntata di C’è Posta per Te in molti, oltre a mostrarle solidarietà per quello che le è accaduto, le hanno anche chiesto di rendere nota l’identità della cugina del marito, rea di essersi intromessa nel loro matrimonio. Richiesta a cui la 29enne di Boscoreale non ha mai risposto: la giovane infatti non ha mai voluto mostrare la foto di lei. In una storia, ad un follower che gli aveva posto la domanda, ha risposto pubblicando l’immagine di un topolino, come voler alludere al modo di comportarsi non propriamente etico della cugina dell’ex marito. Durante il programma C’è Posta per te, Alessia Quarto ha infatti raccontato che mentre il marito intratteneva una relazione extraconiugale con la cugina, la stessa poi cercò anche di esserle amica quando perse il bambino.