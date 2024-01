Sarà un inizio d’anno scoppiettante al Teatro Lendi diretto da Francesco Scarano. Il cartellone stagionale proporrà, dal 10 al 12 gennaio (ore 21), uno degli spettacoli più acclamati in Italia negli ultimi anni: “Mine Vaganti” di Ferzan Özpetek, che firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento dell’omonimo capolavoro cinematografico.

Lo spettacolo – presentato dalla compagnia “Nuovo Teatro” diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana – racconta, attraverso le vicende della famiglia Cantone, storie di persone, di scelte sessuali, di fatica ad adeguarsi a un cambiamento sociale ormai irreversibile.

La compagnia è guidata da Francesco Pannofino, Simona Marchini, Loredana Cannata, Erik Tonelli e Carmine Recano. Con loro sul palco anche Roberta Astuti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco Maggi, Jacopo Sorbini e Sergio Toscano.

«Dopo tantissime repliche e un successo incredibile lungo tutta la penisola, è un onore poter ospitare un’opera teatrale di alto profilo artistico e culturale. Mine Vaganti è uno spettacolo che ho voluto fortemente e sono certo che sarà apprezzato anche dal nostro pubblico» afferma Francesco Scarano.

Il cartellone 2024 del Teatro Lendi

La stagione del Teatro Lendi andrà avanti con Francesca Marini in “La mente torna” (dal 31 gennaio), Paolo Belli in “Pur di far commedia” (dal 21 febbraio), Carlo Buccirosso in “Il vedovo allegro” (dal 28 febbraio), Maurizio Casagrande in “Il viaggio del papà” (dal 6 marzo), Arturo Brachetti in “Solo” (dal 19 marzo), Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in “Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?” (dal 3 aprile), Massimo De Matteo con Francesco Procopio e Angela De Matteo in “Muratori” (dal 17 aprile).

Inoltre, fuori abbonamento, lo show “So’ Pep” di Peppe Iodice (16 e 17 gennaio) e due appuntamenti musicali: il primo con Gigi Finizio per il tradizionale “concerto di San Valentino” (dal 14 al 17 febbraio); il secondo con Franco Ricciardi e il suo “JE a Teatro” (15 e 16 marzo).

Biglietti in vendita presso il botteghino del Lendi – aperto dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30 – e online sul sito etes.it