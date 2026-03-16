“Omnia Rerum”, a Casapesenna il lancio del progetto nell’agro aversano

Ha avuto luogo presso la sala consiliare del comune di Casapesenna il lancio del progetto ‘Omnia Rerum’, la nuova scuola di impegno sociale e politico dedicata alle giovani generazioni.

L’evento promosso da “Nuntiare” e “Generazione Progresso”, ha chiamato a raccolta istituzioni e rappresentanti di associazioni e Forum giovanili dell’Agro Aversano. Si è parlato di sfide concrete per il futuro e del ruolo che dovrebbero avere i forum e quindi i giovani nei comuni e in chiave regionale.