Tragedia sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, via Formia nei pressi della stazione ferroviaria di Albanova, tra Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa. Una persona è stata, infatti, travolta da un treno in corsa perdendo la vita.

Agro Aversano, tragedia alla stazione: persona travolta e uccisa da treno

È successo stamattina, intorno alle 8,30. Per cause ancora in corso di accertamento la vittima era sui binari quando è sopraggiunto il treno regionale Roma-Napoli. Il macchinista non è riuscito a frenare in tempo utile e l’impatto è stato inevitabile.

Per la vittima – che è ancora in via di identificazione – non c’è stato nulla da fare. Si attende ora l’arrivo del magistrato di turno per disporre l’esame autoptico sulla salma. Non si conoscono le cause del decesso: si valutano tutte le ipotesi dal gesto estremo all’incidente.

Ferrovie dello Stato ha richiesto l’intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti. Come effetti sulla mobilità ferroviaria, i convogli subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.