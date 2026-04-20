Sparatoria tra Mugnano e Calvizzano, identificate due persone

Identificate due delle persone presenti all’esterno del bar dove si è consumata la sparatoria lo scorso 17 aprile. Come apprende in anteprima Teleclubitalia, i carabinieri della Compagnia di Marano hanno proceduto a identificare i due soggetti che – come mostra un filmato diffuso dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli – hanno partecipato al raid criminale. Si tratterebbe dell’autore degli spari e del complice che viaggiava con lui a bordo della moto.

Proprio le immagini di videosorveglianza hanno permesso di risalire alla loro identità. Nel video si vedono altre due persone, presumibilmente clienti dell’attività commerciale ma estranei alla sparatoria. A rimanere ferito un 30enne, sceso da un’auto per avvicinarsi nello spiazzo antistante il bar e poi inseguito e raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco lungo via Calvizzano-Marano. La scena si è consumata in pieno giorno, sotto gli occhi terrorizzati di diversi automobilisti di passaggio. Resta da definire il movente.