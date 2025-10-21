Agguato ad Afragola, sparatoria nella notte davanti a un bar: tre feriti

Notte di paura ad Afragola, in via Sportiglione, dove alcuni colpi di arma da fuoco hanno seminato il panico davanti a un bar. I carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti dopo la segnalazione di una sparatoria che ha provocato il ferimento di tre persone.

Agguato ad Afragola, sparatori nella notte davanti a un bar: tre feriti

Secondo una prima ricostruzione, alcuni sconosciuti avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco, probabilmente da un’auto in movimento, colpendo un 18enne e un 28enne già noti alle forze dell’ordine, e un altro 28enne incensurato. Sul posto i militari hanno rinvenuto 15 bossoli sull’asfalto. I feriti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali Cardarelli e Frattamaggiore. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita.

I rilievi sono stati affidati al Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e identificare i responsabili. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella di un avvertimento o regolamento di conti. Due dei tre feriti hanno precedenti per stupefacenti e contrabbando, dettaglio che riconduce a un matrice criminale legata agli ambienti della droga.