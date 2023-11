Un uomo è stato gambizzato da uno sconosciuto mentre era in un parcheggio a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli. La vittima è Gennaro Iadonisi, 60 anni, incensurato, fratello del boss Francesco, ritenuto a capo dell’omonimo gruppo del rione Lauro.

Agguato a Fuorigrotta: gambizzato fratello del boss in un parcheggio

È successo nella serata di ieri. L’uomo ha riportato ferite alla coscia, a entrambi i polpacci e al piede sinistro.Medicato e dimesso dai medici dell’ospedale San Paolo, con una prognosi di 30 giorni, il 60enne ha raccontato cosa gli è accaduto agli agenti del locale Commissariato, che adesso indagano sulla sparatoria.

Resta da chiarire ancora il movente dell’agguato: Gennaro Iadonisi, secondo le forze dell’ordine, non risulta inserito in contesti criminali. Tuttavia, il raid potrebbe inquadrarsi come una vendetta nei confronti del fratello.

Oltre al commissariato San Paolo, indaga anche la Squadra Mobile della Questura partenopea per risalire agli autori del ferimento. Si teme una ripresa della contesa tra gli stessi Iadonisi e i Troncone.