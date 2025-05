Fuorigrotta, arsenale nascosto sotto le scale di un condominio: c’è anche bomba artigianale

Scoperto arsenale a Fuorigrotta. Nella mattinata di sabato la Polizia di Stato ha rinvenuto nel vano sottoscala di un edificio 2 armi con relativo munizionamento e un ordigno artigianale collegato ad un radiocomando.

Fuorigrotta, arsenale nascosto sotto le scale di un condominio: c’è anche ordigno artigianale

Gli agenti del Commissariato San Paolo, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Coriolano per la segnalazione da parte di un condomino del rinvenimento, nel vano scala del suo stabile, di alcune armi e di un ordigno.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno constatato l’effettiva presenza di due armi con munizionamento di vario calibro e di una busta contenente un ordigno artigianale con relativo radiocomando. Personale specializzato della Squadra Artificieri, giunto immediatamente sul posto, ha provveduto alla messa in sicurezza dell’ordigno mentre le armi e il munizionamento sono state poste sotto sequestro. Indagini in corso per risalire all’identità del proprietario del piccolo arsenale.