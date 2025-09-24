Aggredita dal padre a Giugliano, accolta dai servizi sociali per reintegrarla nella società mondo del lavoro

La storia di Francesca e di sua madre Annamaria che dopo anni di violenze da parte del padre, riesce a trovare il coraggio di denunciare, ha scosso la comunità e l’amministrazione comunale. L’uomo, a seguito dell’ennesima aggressione, è stato arrestato dai Carabinieri di Giugliano. La ragazza originaria di Varcaturo, è sta presa in carico dai Servizi Sociali che provvederanno ad inserirla in un programma che le permetterà il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro dopo le numerose vessazioni. Questa mattina il Sindaco Diego D’alterno e l’Assessore alle Politiche Sociali e pari opportunità nonché vicesindaco, hanno accolto Francesca al Comune presentandola e affidandola ai Servizi Sociali. Una vicenda che ha rimarcato l’importanza della rete e del lavoro dei Servizi Sociali.

