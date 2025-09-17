Aggredisce figlia e moglie e le mortifica con insulti e offese sul loro aspetto fisico. I Carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato un uomo di 61 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Varcaturo, insulta e picchia moglie e figlia per anni: 61enne arrestato dai carabinieri

L’intervento è scattato dopo una richiesta di aiuto al 112 da parte della figlia 31enne, che ha denunciato di essere stata aggredita insieme alla madre, 57 anni. All’arrivo dei militari, entrambe presentavano evidenti segni di percosse: la donna più giovane con ferite al volto e al naso, la madre con lividi e graffi.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo da anni sottoponeva moglie e figlia a insulti e violenze fisiche, mai denunciate prima. Tra le frasi usate nei loro confronti: “Sei grassa!”, “Sei brutta!”, “Ho il porco a ingrassare in casa”. Nello smartphone della 31enne sono stati trovati foto e video che documentano episodi precedenti.

Le due vittime sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i medici hanno stabilito una prognosi di 42 giorni ciascuna, per un totale di 84 giorni. L’uomo è stato portato in caserma e posto in arresto.