Sorpreso a cedere droga in cambio di soldi. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne di Afragola con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Afragola, sorpreso a cedere droga in cambio di soldi: 22enne bloccato in strada

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, passando in via Romolo Murro ad Afragola, hanno notato un giovane con fare guardingo che stava cedendo qualcosa ad un soggetto in cambio di una banconota. I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il giovane trovandolo in possesso di 6 involucri di cocaina e di 35 euro. L’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Subito dopo è scatta la perquisizione domiciliare, nel corso della quale i poliziotti hanno rinvenuto, ben occultati, 49 involucri di cocaina, 37 involucri di hashish, 81 di marijuana, 405 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa, 3 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. L’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.