Castel Volturno, tragedia al Pineta Grande: perde il bimbo al nono mese, indaga la Procura

Dramma nel casertano, dove una donna incinta ha perso il bambino alla 33esima settimana di gravidanza dopo un ricovero d’urgenza. La tragedia è avvenuta al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno e ora la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto.

I primi sintomi e i due accessi in ospedale

La vicenda riguarda una 34enne di Casal di Principe che lo scorso 24 aprile si era recata in ospedale a causa di forti dolori addominali. Dopo alcune ore di osservazione, però, era stata dimessa. Il giorno successivo, il 25 aprile, la donna è tornata in ospedale con un quadro clinico peggiorato. A quel punto i medici hanno disposto il ricovero. Il 26 aprile la paziente è stata sottoposta a un intervento cesareo d’urgenza, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare: è nato già privo di vita.

Denuncia e indagini per possibile malasanità

Gli avvocati della donna hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Castel Volturno per chiedere che venga fatta chiarezza su quanto accaduto. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, con il sostituto procuratore Giacomo Urbano, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Disposto il sequestro della salma del neonato per effettuare l’autopsia.

Sequestrata la cartella clinica

I militari hanno inoltre sequestrato la cartella clinica della paziente, elemento fondamentale per accertare eventuali responsabilità e verificare se si sia trattato di un caso di malasanità. Le indagini sono in corso e dovranno chiarire tempi e modalità degli interventi sanitari, oltre a stabilire se vi siano state eventuali negligenze.