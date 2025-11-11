Afragola, scoperta piazza di spaccio in casa: arrestata coppia di 29 e 30 anni

Continuano i controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti nell’hinterland partenopeo. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Afragola hanno arrestato una coppia — un uomo di 29 anni e una donna di 30, entrambi del posto — per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Afragola, il blitz in via Salicelle

Durante un servizio di contrasto allo spaccio, i poliziotti, transitando in via Salicelle, hanno notato un insolito viavai di persone entrare e uscire da un’abitazione al piano terra di uno stabile. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di intervenire, approfittando dell’uscita di un presunto acquirente per entrare nell’appartamento.

Il sequestro: marijuana, hashish e denaro contante

All’interno della casa, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 25 involucri di marijuana e 8 di hashish, per un peso complessivo di circa 46 grammi. Inoltre, sono stati trovati 890 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, un coltello con residui di droga e diverso materiale per il confezionamento delle dosi. I due indagati, già noti alle forze dell’ordine, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio. Il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.