Un intervento tempestivo della Polizia Locale di Afragola, diretta dal Colonnello Antonio Piricelli, ha salvato la vita a un’anziana di 89 anni in difficoltà.

Afragola, Polizia Locale salva un’anziana 89enne in gravi condizioni di salute

Durante le operazioni di controllo e monitoraggio del territorio, gli agenti sono intervenuti presso l’abitazione della signora in Corso Italia, trovandola in condizioni precarie, sola e impossibilitata a provvedere al proprio sostentamento.

La donna, visibilmente provata e con difficoltà respiratorie, non si nutriva da giorni. Immediatamente contattato il 118 e allertati i Servizi Sociali del Comune e il centro anti-violenza, l’anziana è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.