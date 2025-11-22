Logoteleclubitalia

Afragola, Polizia Locale salva un’anziana 89enne in gravi condizioni di salute

Afragola, Polizia Locale salva un’anziana 89enne in gravi condizioni di salute

Un intervento tempestivo della Polizia Locale di Afragola, diretta dal Colonnello Antonio Piricelli, ha salvato la vita a un’anziana di 89 anni in difficoltà.

Afragola, Polizia Locale salva un’anziana 89enne in gravi condizioni di salute

 

Durante le operazioni di controllo e monitoraggio del territorio, gli agenti sono intervenuti presso l’abitazione della signora in Corso Italia, trovandola in condizioni precarie, sola e impossibilitata a provvedere al proprio sostentamento.

La donna, visibilmente provata e con difficoltà respiratorie, non si nutriva da giorni. Immediatamente contattato il 118 e allertati i Servizi Sociali del Comune e il centro anti-violenza, l’anziana è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto