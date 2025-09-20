Picchia e minaccia i genitori per estorcergli danaro. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne di Afragola, con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Afragola, picchia e minaccia i genitori per soldi: 32enne arrestato in casa

Gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso un’abitazione per la segnalazione di una lite familiare. Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da un uomo ed una donna in evidente stato di agitazione. I due coniugi hanno riferito di essere stati poco prima aggrediti e minacciati dal figlio poiché pretendeva del denaro. Lo stesso, nel frattempo, si era allontanato.

Poco dopo, il 32enne si è ripresentato presso l’abitazione e, anche dinanzi agli agenti, ha continuato ad aggredire verbalmente i genitori e a minacciarli finché non è stato bloccato non senza difficoltà. A quel punto per lui sono scattate le manette.