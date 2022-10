Non ha esitato per un attimo il carabiniere, libero dal servizio, intervenuto in una tabaccheria di via Dario Fiore, ad Afragola, per fermare i malviventi che stavano tentando una rapina a mano armata. A documentarlo le immagini di videosorveglianza raccolte dagli investigatori.

Afragola, il video del carabiniere che sventa la rapina

L’Appuntato scelto è nella propria auto, in sosta davanti all’esercizio commerciale. A bordo di uno scooter arrivano due persone con casco integrale e la loro azione è velocissima: pistola in pugno, scendono dal mezzo ed entrano in tabaccheria. La scena avviene davanti agli occhi del Carabiniere che, senza pensarci due volte, entra nel locale.

Alla vista del militare i balordi riescono ad arraffare pochi soldi e, ancora armati, salgono sullo scooter tentando di fuggire. L’Appuntato scelto li insegue e corre fino a raggiungerli riuscendo ad aggrapparsi al giubbino del passeggero.

Il centauro perde il controllo del ciclomotore e si scontra contro un’auto che arriva dal senso opposto. I rapinatori cadono a terra ma subito si rialzano. Nasce una violenta colluttazione durante la quale partono due colpi d’arma da fuoco. Il rapinatore spara verso il militare, fortunatamente la pistola è a salve. Il carabiniere non indietreggia e immobilizza il malvivente. Il complice, invece, riesce a fuggire in sella allo scooter che risulterà provento di furto.

Le indagini

L’arrestato si chiama Ciro Punzone, 40 anni, di Casoria, già noto alle forze dell’ordine. Sul posto intervengono anche i sanitari del 118 che medicano il rapinatore e anche il Carabinieri. Per entrambi 10 e 7 giorni di prognosi. Ora si indaga per verificare l’eventuale coinvolgimento da parte dell’arrestato in altre rapine che si sono verificate nei giorni scorsi in quella zona. Mentre i Carabinieri di Castello di Cisterna sono sulle tracce del complice che è riuscito a sfuggire all’arresto.