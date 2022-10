Ancora emergenza criminalità ad Afragola, già interessata da furti e rapine ai danni delle attività commerciali avvenute nelle ultime settimane. Questa volta, però, un malvivente è stato arrestato da un carabiniere libero dal servizio dopo aver tentato una rapina in una tabaccheria di via Dario Fiore.

Afragola, nuovo assalto in una tabaccheria. Rapinatore bloccato da carabiniere

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Pare che il balordo non abbia agito da solo, ma che fosse in compagnia di un complice che è riuscito poi a scappare. A fermarlo, come già detto, è stato un carabiniere in borghese. Tra il militare e il malfattore ci sarebbe stata una colluttazione, durante la quale il rapinatore sarebbe rimasto ferito. Sul posto è poi sopraggiunta un’ambulanza del 118 per medicarlo.

Secondo le prime informazioni a disposizione, il raid sarebbe avvenuto poco dopo le 13, a pochi passi dalla sede cittadina dell’Asl. La scena è stata immortalata da alcuni cittadini affacciati alla finestra con i propri cellulari: le immagini sono state pubblicate sui social, diventando subito virali.

In via Fiore è intervenuta anche la Polizia Municipale che ha bloccato momentaneamente il traffico veicolare, all’incrocio con il semaforo, per consentire ai militari di svolgere i rilievi e andare in soccorso del carabiniere in borghese.