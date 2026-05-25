Elezioni: Pellecchia verso la vittoria a Melito, avanti Borrelli e Schiattarella a Calvizzano e Mugnano

Cominciano a delinearsi i risultati delle elezioni amministrative 2026. A Melito verso la vittoria al primo turno è Dominique Pellecchia. Quando sono parzialmente scrutinate circa 15 sezioni su 38, la candidata del campo largo viaggia sul 68%, ampiamente in vantaggio rispetto agli altri candidati di centrodestra (Giovanni Barretta e Giuseppe Chiantese). Una percentuale superiore al 50% che scongiurerebbe il rischio del ballottaggio per la docente d’italiano.

A Calvizzano in vantaggio Luciano Borrelli. Il consigliere metropolitano è dato al 60%, in vantaggio di circa 10 punti percentuali sull’ex sindaco Giacomo Pirozzi. Infine a Mugnano – altro grande comune dell’area nord di Napoli al voto – è dato in netto vantaggio il favorito Pierluigi Schiattarella, ex presidente del consiglio comunale. Indietro invece gli altri candidati Nello Romagnuolo (civiche), Gennaro Ruggiero (centrodestra) e Massimo Vallefuoco (M5S).

Ad Afragola invece è avanti Gennaro Giustino (centronisistra). Si tratta, al momento, di dati ufficiosi e parziali, destinati ad aggiornarsi con l’avanzare dello scrutinio nelle 54 sezioni cittadine, mentre Alessandra Iroso (centrodestra) è in svantaggio.