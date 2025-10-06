Afragola, finisce l’amministrazione Pannone: il sindaco si dimette. Giunta azzerata

Amministrazione al capolinea ad Afragola. Si dimette il sindaco, Antonio Pannone. Azzerata la giunta. Nel 2021 Antonio Pannone era stato eletto sindaco di Afragola al ballottaggio, ottenendo il 52% dei voti. Il candidato, sostenuto dalla Lega e da Fratelli d’Italia, aveva sconfitto Gennaro Giustino, suo rivale proveniente sempre dal centrodestra, in un confronto interno alla stessa area politica.

Questa mattina, però, Pannone ha annunciato la fine della sua esperienza al vertice del Comune. Il sindaco ha deciso di azzerare l’intera giunta e di protocollare le proprie dimissioni proprio mentre era in corso il consiglio comunale, durante il quale era prevista la votazione sulla sfiducia al presidente dell’assemblea cittadina, Biagio Castaldo. A incidere sulla fine dell’esperienza di Pannone anche la bocciatura del DUP, il documento unico di programmazione.