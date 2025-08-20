Afragola, fermato furgone: trasportava larve di mosca insieme a prodotti caseari

Ad Afragola, lungo l’autostrada A1, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord hanno fermato e controllato un furgone isotermico durante i servizi straordinari disposti per l’esodo estivo. Il conducente ha dichiarato di trasportare formaggi di vario genere, ma una prima ispezione del vano di carico ha rivelato una temperatura superiore ai limiti consentiti per i prodotti caseari.

Afragola, fermato furgone: trasportava larve di mosca insieme a formaggi destinati alla vendita

Durante le verifiche, gli agenti hanno scoperto alcuni cartoni nascosti, parte nel vano porta merce e parte nell’alloggiamento degli attrezzi di emergenza, contenenti larve di mosca destinate alla pesca sportiva, anch’esse trasportate in maniera non conforme.

Il personale dell’ASL Napoli 2, intervenuto su richiesta della Polizia, ha accertato l’inidoneità dell’intero carico, contestando diverse violazioni delle normative sanitarie sul trasporto alimentare per un totale di 24.000 euro. Al conducente è stato imposto lo smaltimento immediato di tutte le derrate.

Foto: archivio