Blitz anticamorra ad Afragola: 26 arresti nel clan Moccia, ordini impartiti anche dal carcere

Maxi operazione antimafia all’alba di oggi 19 maggio ad Afragola, in provincia di Napoli, dove i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 26 persone ritenute legate a un’articolazione del clan Moccia. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto 23 custodie cautelari in carcere e 3 divieti di dimora.

Blitz anticamorra ad Afragola: 26 arresti nel clan Moccia

Gli indagati sono gravemente sospettati, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, estorsione, ricettazione, favoreggiamento e accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla DDA di Napoli, il gruppo criminale farebbe capo ai cosiddetti “Panzarottari”, ritenuti una diramazione operativa del clan Moccia attiva sul territorio di Afragola. Gli investigatori hanno documentato un sistema radicato di controllo del territorio, portato avanti attraverso intimidazioni e violenze ai danni di imprenditori e commercianti locali.

Ordini dal carcere

Le estorsioni sarebbero state compiute anche con l’utilizzo di armi, mentre parallelamente il gruppo avrebbe gestito una fiorente attività di spaccio di droga, con un vasto giro di cocaina, hashish e marijuana destinato alla vendita al dettaglio. Uno degli aspetti più inquietanti dell’inchiesta riguarda il ruolo di alcuni esponenti del clan detenuti in carcere. Nonostante la detenzione, avrebbero continuato a impartire ordini e direttive ai sodali all’esterno grazie all’utilizzo illecito di telefoni cellulari introdotti negli istituti penitenziari.