Napoli rifiuta la statua di Maradona: Afragola e Casalnuovo si contendono l'opera

Non nasconde il suo dispiacere Domenico Sepe, autore della statua in bronzo rappresentante Maradona che avrebbe dovuto essere posta all’esterno dello stadio.

Afragola e Casalnuovo si contendono la statua di Maradona rifiutata dalla città di Napoli

La scultura, presenta in pompa magna nel novembre 2021 alla presenza di assessori, di ex giocatori della squadra azzurra, del patron De Laurentiis e di presidenti che hanno fatto la storia del Calcio Napoli, è stata invece “rifiutata”. Dopo averla ricevuta in donazione e accettata in forma ufficiale, a distanza di due anni la giunta di Manfredi ha avviato un indagine sul valore reale dell’opera, che per Sepe era di circa 30mila euro. Al termine degli accertamenti, il Comune ha stabilito che la scultura vale molto di più e per tanto ha deciso di restituirla al mittente. Senza tuttavia comunicarlo all’artista direttamente.

Se Napoli città rigetta al mittente l’opera, c’è però la provincia pronta ad accoglierla. Sono già diverse le città che hanno avanzato proposte, tra queste Afragola – città di cui è originario Sepe e presso la quale si trova il suo laboratorio. C’è poi il comune di Casalnuovo, che dopo aver manifestato il propio interesse ad acquistare la statua, si è reso disponibile a organizzare insieme allo stesso artista un tour per consentire anche ad altre città di ospitare per un periodo limitato la statua.

Il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia ha espresso subito la sua vicinanza all’artista: “Il Comune di Napoli non è più interessato alla statua e addirittura la restituisce. Abbiamo già contattato l’artista Domenico Sepe, scultore con il quale già in passato abbiamo avuto il piacere di collaborare. Abbiamo fornito la nostra disponibilità ad acquistare la statua di Maradona e ad istallarla nella nostra città. Maradona, patrimonio dell’umanità! Forza Domenico Sepe”.

Segnali sono arrivati anche dal consiglio comunale di Afragola. Il consigliere d’opposizione Antonio Iazzetta ha proposto: “Perché, dopo aver fatto tutti i controlli e rispettate tutte le procedure, non installiamo la statua di Maradona nei pressi del ‘Luigi Moccia’ dove il campione argentino fu protagonista di un’amichevole con l’Afragolese rimasta nella mente di tanti appassionati di calcio? Sono certo che Domenico Sepe prenderebbe in seria considerazione l’ipotesi di regalare alla sua città un’opera bellissima che merita di essere esposta a tutti”.