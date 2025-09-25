Due malviventi del posto, un 35enne e un 46enne, già conosciuti dalle forze dell’ordine e con precedenti specifici, sono stati arrestati dalla polizia di Afragola pochi minuti dopo una rapina ai danni di una farmacia. L’operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato.

Afragola, catturati pochi minuti dopo rapina in farmacia: in manette 35enne e 46enne

Il colpo è avvenuto in via Seconda Traversa Viottolo Nicola Sepe: uno dei rapinatori, con il volto coperto, è entrato nel locale e, fingendo di avere un’arma nascosta sotto la felpa, ha costretto i dipendenti a consegnargli circa 400 euro in contanti. Subito dopo, è fuggito a bordo di un’auto dove lo attendeva il complice.

Sono stati i lavoratori della farmacia a contattare il 113, fornendo la descrizione dell’accaduto. Gli investigatori, visionando le telecamere di sorveglianza della zona, sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità dei due responsabili. Gli agenti hanno quindi eseguito un blitz nelle abitazioni dei sospetti, dove entrambi sono stati rintracciati, arrestati e trasferiti in carcere. L’intera somma sottratta, circa quattrocento euro, è stata recuperata e restituita al titolare della farmacia.