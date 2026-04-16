Forio: atti osceni nel parco giochi davanti a famiglie e bambini, arrestato 46enne

A Forio, un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione locale con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale.

La segnalazione dei cittadini e l’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato sorpreso in pieno giorno mentre compiva atti osceni all’interno dell’area giochi, frequentata in quel momento da numerosi bambini e famiglie. La scena ha generato sconcerto tra i presenti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, con il supporto della polizia locale.

La reazione violenta e l’arresto

Durante le operazioni di identificazione e fermo, il 46enne avrebbe reagito con calci e spintoni, tentando di sottrarsi al controllo. Dopo una breve colluttazione, è stato bloccato e ammanettato. L’uomo è stato quindi condotto in caserma e trattenuto in camera di sicurezza, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.