Si infittisce il mistero sull’incidente dell’aereo, un Boeing 737 di China Eastern, che si è schiantato ieri sulle montagne del Guangxi. La squadra investigativa del governo cinese ha riferito che “non sono stati trovati sopravvissuti”, assicurando che le ricerche e i soccorsi andranno avanti per tutta la notte.

Aereo caduto in Cina, mistero sulle cause: la strana caduta verticale e il mancato mayday

In una conferenza stampa in tarda serata, Zhu Tao, funzionario dell’Authority dell’aviazione civile cinese (Caac), ha affermato che la causa dell’incidente “non è ancora nota” e che “l’aereo coinvolto è stato gravemente danneggiato”, aumentando “le difficoltà delle indagini. I progressi investigativi saranno annunciati a tempo debito”.

Secondo le ultime informazioni, non ci sarebbero state segnalazioni di anomalie da parte dei piloti e anche dopo i tentativi di contatto con il comandante da parte della torre di controllo, non sarebbe arrivata nessuna risposta. Le autorità tuttavia escludono che si sia trattato di un’esplosione improvvisa o di un semplice problema tecnico.

Le ipotesi

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella del suicidio e non sarebbe di certo il primo triste caso. A far pensare che possa trattarsi di un gesto estremo da parte del pilota la strana caduta verticale del veivolo. A tal proposito, lo specialista Paul Trodaec descrive così all’Afp la dinamica: “L’aereo, che era in quota crociera, si tuffa improvvisamente verso terra prima di schiantarsi. È molto insolito, il semplice stallo non provocherebbe affatto questo tipo di comportamento. Il pilota automatico potrebbe aver provocato una discesa brusca, manovra che non sarebbe stata corretta dai piloti, un po’ sorprendente considerata la lunga durata della caduta. Potrebbe anche essere stata una manovra dei piloti, ma al riguardo non possiamo dire nulla di più”

Le autorità cinesi seguono però anche la pista del malfunzionamento. E’ probabilmente che il pilota, a causa di un grave problema tecnico, non sia riuscito a mettere in funzione i più semplici comandi e che quindi abbia perso il controllo dell’aereo.

Più controlli

Il regolatore dell’aviazione civile cinese ha richiesto il controllo dei rischi al fine di aumentare la sicurezza dei voli a seguito del disastro aereo di ieri. La Caac ha sollecitato i controllori del traffico aereo a rafforzare la tempestività delle previsioni del tempo, l’avviso dei cambiamenti meteorologici in loco e l’allerta per condizioni climatiche pericolose.