Durante la notte ad Acerra si è verificato un tentativo di furto in stile “spaccata”. Alcuni malviventi, ancora non identificati, hanno cercato di sfondare l’ingresso della filiale della Banca di Credito Popolare situata in Corso Italia. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino, quando un furgone bianco – risultato rubato – è stato lanciato contro l’ingresso principale dell’istituto di credito, con l’obiettivo di aprirsi un varco verso l’interno.

Acerra, tentato furto con spaccata in banca: banditi in fuga a bordo di un’auto

Il colpo, però, non è andato a segno. La vetrata antisfondamento ha retto all’urto violento, impedendo agli assalitori di entrare nei locali della banca. L’impatto ha attivato il sistema di allarme e i forti rumori hanno allertato le forze dell’ordine, che sono subito intervenute. I ladri, però, sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle pattuglie, abbandonando il mezzo sul posto.

Gli inquirenti hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. In mattinata sono stati effettuati i rilievi e acquisite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili a identificare i componenti della banda. Il modo in cui è stato messo in atto il tentato furto fa pensare a un gruppo ben organizzato, probabilmente già esperto in operazioni simili. Intanto la banca ha iniziato una verifica interna per valutare eventuali danni alla struttura. Fortunatamente, nessun denaro è stato sottratto.