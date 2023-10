Sono morti sul colpo Rino Losco e Lina Iannone, la coppia di Acerra che l’altra notte viaggiava a bordo di una Fiat 600 su via Volturno. Gravi i due figlioletti, 3 e 7 anni, attualmente ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli.

Acerra, coniugi morti sul colpo dopo incidente in via Volturno: arrestato l’altro automobilista

È stato uno schianto violentissimo quello che è costato la vita a Rino e Lina, 65 anni lui e 45 lei. Stavano rientrando a casa con i due figli piccoli quando si sono scontrati frontalmente in via Volturno con una Opel Astra condotta da un 40enne del posto che, secondo i primi rilievi, viaggiava a velocità sostenuta.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto i corpi dalle lamiere ritorte della Fiat 600, sbalzata dall’urto in un prato adiacente alla strada. Per Rino e Lina non c’era più niente da fare. I due bambini che viaggiavano con loro invece sono in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santobono di Napoli, anche se non in pericolo di vita.

Le indagini

Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Acerra, intervenuti sul posto con i carabinieri del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna. Il 40enne alla guida dell’Opel Astra, sottoposto a test tossicologici, è risultato positivo alla cocaina e arrestato per duplice omicidio stradale.