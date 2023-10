ACERRA. Un violento incidente è avvenuto nella notte ad Acerra. Coinvolta una famiglia con genitori e due figli. Lo scontro tra due veicoli è avvenuto in via Volturno ad Acerra.

La famiglia pare fosse a bordo di una Fiat 600 quando è avvenuto lo scontro con un’altra auto, una Opel Astra. I due bambini sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove sono attualmente ricoverati in terapia intensiva e in prognosi riservata. In gravi condizioni ci sarebbero anche i genitori.

Incidente ad Acerra

L’utilitaria a bordo della quale viaggiava la famiglia risulterebbe distrutta, al punto che sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i presenti nel veicolo.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Acerra, che indagano sulla vicenda, i carabinieri del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna. I sanitari del 118 hanno provveduto a prestare i primi soccorsi e trasportare i feriti presso gli ospedali più vicini.

Analisi e alcool test per il conducente dell’altro veicolo coinvolto. Non è ancora chiara la dinamica dello schianto.