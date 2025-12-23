Acerra, minaccia clienti del bar e punta il fucile alla testa di un dipendente: arrestato 18enne

Paura nella notte ad Acerra, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illegale di arma alterata e ricettazione. Il giovane è stato anche denunciato per minaccia aggravata dall’uso dell’arma. Un altro 18enne, suo complice e con precedenti di polizia, è stato denunciato per gli stessi reati.

La minaccia armata in piazza Castello

I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica. Gli agenti del Commissariato di Acerra, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Castello dopo la segnalazione di persone armate nei pressi di un’attività commerciale.

Secondo quanto ricostruito, uno dei due giovani, sceso da uno scooter guidato dal complice, si è avvicinato ad alcuni avventori del locale minacciandoli con un fucile. Poco dopo avrebbe puntato l’arma alla testa di un dipendente, per poi fuggire a bordo dello scooter.

Identificati grazie alle telecamere

Grazie alle testimonianze raccolte sul posto, alle descrizioni fornite dai presenti e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a identificare entrambi i soggetti, rintracciandoli successivamente presso le rispettive abitazioni.

Nel corso delle indagini, gli agenti hanno recuperato l’arma utilizzata durante le minacce: un fucile sovrapposto Winchester, con canna tagliata e calcio modificato, nascosto sotto il cavalcavia di contrada San Giovanni ad Acerra. L’arma è risultata provento di un furto denunciato nell’ottobre scorso a Minturno. Per questi motivi, il 18enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.