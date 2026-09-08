Sono ore di apprensione per Aurora Esposito, 27enne di Acerra rimasta gravemente ferita in seguito a una caduta da cavallo avvenuta lungo il Sentiero del Cuore di Scanno, in provincia dell’Aquila. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 7 settembre.

Acerra in ansia per Aurora: la 27enne in gravi condizioni dopo caduta da cavallo

Secondo quanto emerso, la giovane si trovava in compagnia del fidanzato quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe improvvisamente caduta da cavallo. Nell’impatto avrebbe riportato gravi ferite, rendendo necessario il successivo ricovero e un delicato intervento chirurgico. A dare l’allarme è stato proprio il compagno della 27enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, valutate le condizioni della giovane, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Aurora è stata quindi trasferita in codice rosso all’ospedale “Mazzini” di Teramo, dove si trova tuttora ricoverata. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Resta adesso da ricostruire con precisione quanto accaduto nei momenti che hanno preceduto la caduta. Sono stati avviati gli accertamenti necessari per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente, mentre anche la famiglia della 27enne ha chiesto che venga fatta piena luce sull’episodio.