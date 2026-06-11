Dai rifiuti all’arte, NosRevolution arriva a Bruxelles al Parlamento Europeo ospitati dall’eurodeputato Topo

Dai rifiuti all’arte, il riuso come filosofia di vita e fonte di ispirazione. E’ questo lo spirito che anima l’associazione NosRevolution che dal 9 giugno fino al 12 è in mostra con le sue opere al Parlamento Europeo. L’associazione, guidata dall’artista Salvio Liccardo, è presente in una sala espositiva del Parlamento di Bruxelles grazie alla disponibilità dell’on. Raffaele Topo (Pd) – che ha ospitato le opere – e del suo staff. “L’arte che abbiamo portato al Parlamento è un modo per valorizzare i talenti locali che sono impegnati per valorizzare il territorio”, spiega l’onorevole Raffaele Topo. “La modalità espressiva che punta sul recupero del materiale di risulta – conclude – è il simbolo della resilienza del nostro territorio”. NosRevolution porta in mostra alcune opere di diversa fattura, tutte realizzate da Salvio e improntate al concetto del riuso dei materiali di scarto (vetro, ceramica, porcellana, metalli, pietre). Tra le opere esposte, di particolare rilievo c’è quella già premiata alla Biennale dell’Arte Contemporanea di Salerno nel 2016: “Bonobo che piange”, il comandante dell’armata dei mille, le facce della ‘munnezza’ (mille quadri raffiguranti volti, il collettivo si serve del doppio gioco di parole del napoletano “a faccia d’a munnezza”, affissi in uno dei locali sede dell’associazione).

In mostra al Parlamento Europeo spiccano, tra le altre, le opere: “L’Angelo Caduto”, “Mama Africa”, “Il Carro dei Doni”. “Ogni opera non è solo una pratica dimostrazione di come la materia “rifiutata” possa essere trasformata, ma è anche un grido, una richiesta alle istituzioni affinché si impegnino per fermare la deriva autodistruttiva della società moderna, incapace di governare la sovrapproduzione e lo spreco di risorse, per tornare ad una dimensione umana dell’economia, dando dignità e rispetto a chi lavora” spiega l’artista Liccardo.

Dopo la mostra al Parlamento Europeo, NosRevolution inizierà un’altra opera imponente: un mosaico di circa 100 metri quadrati, nella città di Mugnano di Napoli, realizzato sempre con l’uso di materiali di scarto. Il tema dell’installazione sarà l’Occhio Divino che ci osserva e che ci costringe a vedere dentro noi stessi, al male che facciamo contro altri essere umani e contro il Creato. L’opera è stata in parte finanziata con le risorse del bando per la Street Art della Regione Campania.