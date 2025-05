“A favore degli ultimi”, covegno il 10 maggio a Piana di Monte Verna con Don Manganiello e Antonella Leardi

Sabato 10 Maggio alle ore 17:00, presso la Villetta Comunale di Piana di Monte Verna, si terrà un convegno aperto al pubblico volto a disquisire sul valore dell’impegno sociale e civile. Focus dell’incontro sarà la dispersione giovanile, problema complesso che conduce a conseguenze negative sia per l’individuo che per la società.

Il convegno, organizzato dall’associazione Osservatorio Socio-Culturale, intende mettere in luce le cause principali di questo problematico fenomeno sociale, tra cui le difficoltà economiche – oltre che sociali – e il contesto territoriale svantaggiato. L’Osservatorio Socio-Culturale presenta l’evento insieme a due illustri ospiti che porteranno la loro testimonianza: Don Aniello Manganiello e Antonella Leardi.

Don Aniello Manganiello, sacerdote e attivista sociale, è noto per il suo impegno nella lotta alla camorra e nella promozione della legalità: si è distinto per il coraggioso contrasto alla criminalità organizzata opponendosi fermamente alle attività dei clan locali e promuovendo iniziative a favore dei giovani. Ha fondato l’associazione “Ultimi. Associazione di Legalità. ODV” con l’obiettivo di diffondere i valori della legalità e della solidarietà, offrendo alternative concrete ai giovani a rischio di coinvolgimento in attività criminali.

Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, ha trasformato il suo dolore in impegno sociale e civile diventando uno dei simboli di speranza, legalità e lotta alla violenza. Ha fondato l’associazione “Ciro Vive”, il cui impegno è dedito alla promozione della cultura della non violenza – in particolare tra i giovani. Dialogherà con gli ospiti Angelo Campochiaro, Presidente dell’associazione Osservatorio Socio-Culturale.

OSSERVATORIO SOCIO-CULTURALE

L’Osservatorio Socio-Culturale è un’associazione senza scopo di lucro che nasce in una realtà di periferia, quale il paese di Piana di Monte Verna, per iniziativa di un gruppo di adulti che mira a far diventare la citata cittadina centro di riferimento culturale. L’Osservatorio ha in programma eventi culturali e sociali in collaborazione con illustri personaggi che si occupano di cultura antimafia nelle scuole e che in prima persona lottano contro le associazioni di stampo camorristico. L’associazione è fiera di essere riuscita a dialogare con personaggi che si occupano di dispersione scolastica e sociale in ambienti molto difficili: ambienti dove il periodo dell’adolescenza sembra quasi non esistere in quanto le difficoltà della vita portano una persona dall’essere un bambino all’essere direttamente un adulto. L’Osservatorio ha come obiettivo quello di dialogare con il mondo dello sport, con rappresentanti di istituzioni religiose per un dialogo tra cultura e credo religioso.

Per informazioni scrivere a:

[email protected]

[email protected]