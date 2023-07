88 milioni di euro di finanziamenti intercettati per dare un nuovo volto a Giugliano e in particolare alla sua fascia costiera. Questo quanto presentato ieri in un convegno nella scuola don Salvatore Vitale voluto dall’amministrazione Pirozzi per presentare alla città i progetti che vanno dalla via del Mare all’ex lido Nato oggi abbandonato e pattumiera di rifiuti fino ad arrivare a piazza Cristoforo Colombo, il centro Remiero e via santa Caterina.

Alcuni dei finanziamenti come quello per via santa Caterina sono stati stanziati dalla Regione. All’incontro presente anche il vicepresidente Fulvio Bonavitacola secondo cui non si può immaginare uno sviluppo della Campania senza uno sviluppo di Giugliano.