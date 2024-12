Imposizione dei gadget natalizi, esaltazione del potere criminale sui social e 8mila euro a famiglia a mo’ di “mesata”. È quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla DDA nei confronti di 53 affiliati al clan Amato-Pagano eseguita questa mattina dalla DIA tra Melito, Mugnano e Secondigliano.

53 arresti nel clan Amato-Pagano: lusso esibito sui social e 8mila euro a famiglia

Le indagini, avviate nel 2021 e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), hanno permesso di ricostruire l’intero organigramma del clan. Al vertice si collocano i discendenti dei fondatori Raffaele Amato (detto Lello) e Cesare Pagano, entrambi già detenuti. Tra gli arrestati figura il genero di “Lello” Amato e di Cesare Pagano. Il clan esercitava un controllo capillare sul territorio attraverso: estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori locali, costretti a pagare tangenti. Intimidazioni amplificate durante le festività natalizie, quando i negozianti erano obbligati ad acquistare i cosiddetti “gadget natalizi”. Controllo delle aste giudiziarie per immobili occupati abusivamente nei rioni popolari.

Gestione della cassa comune

È stata individuata una “cassa comune” del clan, utilizzata per il sostentamento delle famiglie degli affiliati. La somma destinata ai nuclei familiari era stimata in circa 8.000 euro mensili, frutto delle attività illecite. Questi proventi venivano ostentati sui social network (TikTok e Instagram) attraverso: supercar e orologi di lusso. Imbarcazioni e vacanze esclusive. Droga e Comunicazioni con i Detenuti Le indagini hanno evidenziato come gli affiliati riuscissero a mantenere contatti con i detenuti tramite l’uso massiccio di cellulari. Queste comunicazioni avevano lo scopo di coordinare il traffico di stupefacenti all’interno degli istituti penitenziari.

Sequestro Preventivo

Durante l’operazione, è stato disposto anche il sequestro preventivo di una società di noleggio veicoli, utilizzata dal clan per gli spostamenti e come base operativa. L’operazione rappresenta un duro colpo al clan Amato-Pagano, storico gruppo criminale nato dalla scissione del clan Di Lauro. Le persone coinvolte sono attualmente indagate e presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

I nomi

In carcere:

AMATO Debora, nata a Napoli il 19.01.1990

ARUTA Giuseppe, nato a Napoli il 21.01.1995

BARBIERI Raffaele, nato a Napoli il 17.12.1989

BOCCHETTI Enrico, nato a Napoli il 07.06.1996

CALZONE Carlo, nato a Napoli il 05.11.1979

CAPASSO Raffaele, nato a Napoli il 08.02.1972

CASO Carmine Raffaele, nato a Napoli il 09.08.1983

CICALESE Emanuele, nato a Napoli il 26.12.1995

DE CICCO Alessandro, nato a Napoli il 27.02.1990

DE LUCA Luciano, nato a Napoli il 09.10.1991

DE ROSA Domenico, nato a Melito di Napoli il 15.02.1967

DE STEFANO Emanuele, nato a Napoli il 02.11.1989

DEL BONO Antonino, nato a Napoli il 23.02.1990

DIANO Gennaro, nato a Napoli il 02.02.2004

DIANO Luigi, nato a Casavatore il 22.10.1982

ERRICHELLI Maurizio, nato a Napoli il 10.09.1985

FORINO Gessica, nata ad Aversa il 11.05.1996

FURIANO Pasquale, nato a Napoli il 19.04.1995

GALLUCCI Gennaro, nato a Napoli il 21.03.1972

GRANDELLI Maurizio, nato a Napoli il 22.12.1983

IACOMINO Rosario, nato a Napoli il 21.05.1980

IMPARATO Vincenzo, nato a Napoli il 06.09.1999

LIGUORI Gennaro, nato a Napoli il 17.10.1982

MANGIAPILI Vincenzo, nato a Villaricca il 03.06.1986

MARINO Cosimo, nato a Napoli il 22.10.1984

MARRONE Antonio, nato a Mugnano di Napoli il 26.02.1974

MINALE Antonio, nato a Napoli il 23.07.1965

ORTA Stefano, nato a Melito di Napoli il 23.09.1970

PADREVITA Silvio, nato a Mugnano di Napoli il 18.03.1994

PANDOLFI Antonio, nato a Napoli il 31.01.1992

PETITO Francesco, nato a Napoli il 29.07.1988

PEZZELLA Gaetano, nato a Casavatore il 01.12.1955

POMPILIO Antonio, nato a Napoli il 28.04.1977

PRAGLIOLA Cristofaro, nato a Mugnano di Napoli il 01.10.1983

PUGLIA Alessandro, nato a Napoli il 17.05.1980

RICCIO Alfonso, nato a Mugnano di Napoli il 18.07.1988

RINALDI Francesco, nato ad Aversa il 28.09.1993

ROMANO Domenico, nato a Napoli il 04.10.1989

SARNATARO Salvatore, nato a Napoli il 22.09.2000

SILVESTRI Salvatore, nato a Napoli il 14.07.1973

TRONCONE Carlo, nato a Napoli il 31.05.1987

TUTINO Raffaele, nato a Napoli il 16.04.1987

VASTARELLI Arturo, nato a Napoli il 08.06.1962

Ai domiciliari:

AMATO Monica, nata a Napoli il 05.04.1988

RASTRELLI Assunta, nata a Caivano il 24.08.1957

SANGUINETTI Concetta, nata a Melito di Napoli il 29.10.1973

TARANTINO Nicola, nato a Napoli il 20.03.2002

NAPPI Emmanuele Giuseppe, nato a Giugliano il 09.11.1999

PAGANO Angelo, nato a Napoli il 23.10.1998

SARNATARO Teresa, nata a Villaricca l’11.07.1987

TRAMONTANO Anna, nata a Napoli il 23.10.1976

VALLIFUOCO Vincenzo, nato a Napoli il 29.04.1989

VERDE Mariarosaria, nata ad Aversa il 14.01.1987