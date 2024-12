Blitz all’alba contro il clan Amato-Pagano: 53 misure cautelari tra Mugnano, Melito e Secondigliano

Maxi-operazione delle forze dell’ordine all’alba di oggi, 17 dicembre. Su richiesta della DDA partenopea, la Direzione Investigativa Antimafia sta eseguendo ben 53 misure cautelari nei confronti di presunti affiliati al clan Amato-Pagano.

Maxi-operazione all’alba contro il clan Amato-Pagano: 53 misure cautelari tra Mugnano, Melito e Secondigliano

Tutte le persone coinvolte sono indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione di armi ed altro. Gli arresti sono eseguiti nei comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli ed in parte dei quartieri Secondigliano e Scampia di Napoli.

Il provvedimento di oggi è il frutto delle indagini condotte dal Centro Operativo Dia di Napoli, sotto la supervisione della Direzione distrettuale antimafia. Le indagini hanno riguardato esponenti di vertice del clan Amato-Pagano, un’organizzazione criminale nata in seguito alla sanguinosa scissione dal clan Di Lauro, e per questo conosciuta anche come il clan degli “scissionisti”.