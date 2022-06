È stata finalmente annunciata la data di uscita della terza e ultima parte della saga 365 giorni. I protagonisti Michele Morrone e Simone Susinna, che interpretano i personaggi di Massimo Torricelli e Marcelo Nacho Matos, hanno sventato quando sarà disponibile l’ultimo film su Netflix.

Morrone, che interpreta Massimo Torricelli, figlio di un boss mafioso della Sicilia, ha pubblicato alcune sue foto tratte dal film e ha scritto: “Siete pronti? The Next 365 Days uscirà il 19 agosto 2022″. I fan dovranno, quindi, attendere circa due mesi per vedere di nuovo Morrone su Netflix.

Cast e trama: cosa si sa finora

In merito all’ultimo film, che uscirà a breve sulla piattaforma a pagamento, si sa ben poco. Non si sa, al momento, se ci saranno nuovi personaggi. Ma con ogni probabilità ci sarà un finale da sorpresa per i fan della saga.

Come dovrebbe finire il film

Secondo Contrataque, In 365 giorni 3 scopriamo che Laura ha avuto un aborto. Inizia per lei un momento difficile, comincia a bere e vivere in uno stato depressivo. Intanto, il rapporto con Massimo si fa sempre più complesso mentre cambia, invece, quello con il suo nuovo rapitore: Nacho. Laura infatti comincia a provare dei sentimenti verso di lui, provocando la rabbia di Massimo, il quale reagisce con rabbia all’allontanamento di lei.

Massimo la rapisce ancora una volta, provando poi a metterla incinta. “Una situazione insostenibile per lei, che si sente nuovamente una prigioniera, come nel primo romanzo. Stavolta però Massimo non è uno sconosciuto, bensì un uomo verso il quale prova odio” si legge su Contrataque. Laura riesce a scappare con Nacho e resta incinta di lui. L’immagine di Massimo viene così demolita dall’autrice del romanzo, che lo dipinge come un amante violento e possessivo, verso il quale Laura prova sentimenti ostili.