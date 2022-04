Simone Susinna è un modello, attore e personaggio televisivo italiano. Ha preso parte al reality L’Isola dei famosi e, attualmente, è nel cast del film 365 giorni adesso, disponibile su Netflix e seguito del fortunato primo capitolo 365 giorni. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Simone Susinna: chi è, età, altezza, biografia

Simone Susinna nasce in Sicilia, più precisamente a Lineri, il 14 novembre 1993, sotto il segno dello Scorpione. Ha 28 anni ed è alto 188 cm. Fin da piccolo, ha mostrato una forte passione per il calcio, sognando infatti di intraprendere questa professione. Dopo aver terminato gli studi, decide di abbandonare la sua terra d’origine e trasferirsi a Milano per avere maggiori opportunità lavative.

Simone Susinna: Isola, film, 365 giorni

Simone lavora prettamente come modello e raggiunge il successo a livello televisivo grazie alla sua partecipazione Talla dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi, condotto in quell’edizione da Alessia Marcuzzi.

Simone Susinna viene ufficializzato come attore protagonista del film 365 giorni adesso, sequel del film 365, dove recita accanto a Anna-Maria Sieklucka.

Simone Susinna: fidanzata

In merito alla sua vita privata, Simone ha avuto una storia d’amore molto importante con Mariana Rodriguez. I due si sono lasciati perché, come dichiarato dalla ragazza, lui avrebbe deciso improvvisamente di partire per New York senza interpellarla.

Successivamente Simone Susinna si è avvicinato alla modella Ana Moya, ma la loro relazione è terminata. Attualmente, Simone risulta single.

Tra i flirt a lui attribuiti, ci sarebbe anche quello con l’attrice a luci rosse Malena La Pugliese.

Simone Susinna: Instagram

Simone è seguito su Instagram da 850mila followers, con cui condivide momenti di vita personale e professionale.