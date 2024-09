Gli alunni della scuola primaria e della materna del plesso scolastico Linguiti di via de Chiara ad Aversa torneranno sui banchi il 12 settembre, nonostante i lavori di adeguamento non siano ancora terminati. La conferma dell’inizio delle lezioni per quella data è arrivata ieri nel tardo pomeriggio dalla presidente Filomena Simonelli.

Lavori alla “Linguiti” di Aversa, arriva comunicazione ufficiale: giovedì si torna in classe

La decisione è stata ufficializzata dopo una nota della dirigente dell’area tecnica del comune di Aversa, Danila D’Angelo, che ha comunicato al sindaco Francesco Matacena e al vicesindaco Alfonso Oliva (con delega alla pubblica istruzione) che i lavori, necessari anche per accogliere al meglio le aule della scuola materna, saranno completati verosimilmente entro il 14 settembre.

In merito alla riapertura, nella circolare della dirigente si specifica inoltre che “è annullata la comunicazione n.10 prot. 151/II.5 del 06/09/2024, avente ad oggetto: differimento attività didattiche – scuola primaria e scuola dell’infanzia plesso Linguiti”, confermando quindi il ritorno in classe già dal 12 settembre.