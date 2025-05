Buone notizie sul fronte della sicurezza urbana: il progetto “Aversa Protetta” è stato ufficialmente salvato grazie a una variazione di bilancio approvata dalla giunta comunale, che ha permesso di sbloccare un fondo da 250mila euro destinato alla videosorveglianza.

Aversa, salvato il progetto “Aversa Protetta”: sbloccati 250mila euro per la videosorveglianza

Sul caso è intervenuto il consigliere di minoranza Mario De Michele, che nei mesi scorsi aveva sollevato pubblicamente il rischio concreto di perdita dei finanziamenti per i due importanti progetti di sicurezza: Aversa Protetta e Aversa Sicura.

“Con il nostro intervento – spiega De Michele – abbiamo svegliato l’amministrazione comunale dal torpore. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, perché l’approvazione della variazione di bilancio consente di non perdere un’occasione fondamentale per rafforzare la sicurezza in città.”

Resta però in bilico il futuro del secondo progetto, “Aversa Sicura”, per il quale si attende ancora una risposta dalla Prefettura alla richiesta di proroga inviata mesi fa dal comandante Guarino.

“L’emergenza sicurezza ad Aversa è grave – prosegue De Michele – ed è indispensabile investire nella videosorveglianza per tutelare i cittadini. La nostra azione sarà sempre indirizzata alla difesa degli interessi della città.”