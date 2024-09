Il cantiere presso l’Istituto Comprensivo Linguiti di via De Chiara, dove sono in corso i lavori di adeguamento per ospitare la scuola materna dell’ex plesso Pascoli di via Ovidio, volge al termine.

Secondo una nota inviata dalla dirigente dell’area tecnica del Comune di Aversa, Danila D’Angelo, alla dirigente scolastica Filomena Simonelli, al sindaco Franco Matacena e al vicesindaco Alfonso Oliva (con delega alla pubblica istruzione), gli interventi si concluderanno presumibilmente il 14 settembre, salvo imprevisti dell’ultimo minuto.

La data di termine dei lavori

La data del termine dei lavori fa ipotizzare che la campanella per i piccoli alunni della materna possa suonare già da lunedì 16 settembre. Tuttavia, si attende ancora la conferma definitiva sull’inizio delle lezioni da parte della dirigente scolastica Filomena Simonelli.

L’incontro con il sindaco

Intanto, questa mattina si è tenuto un incontro tra il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, e i genitori degli alunni della primaria del Linguiti, durante il quale è stato fatto il punto sulla situazione. Anche in questa occasione, è stata ribadita la posizione del Comune: come già affermato in una precedente comunicazione dell’ingegnera Danila D’Angelo, l’apertura della scuola è sempre stata garantita. Nonostante ciò, la dirigente scolastica ha preferito posticipare l’inizio delle lezioni per i bambini della materna, per assicurarsi che tutte le condizioni di sicurezza, compresa la conformità dei bagni alle esigenze dei piccoli alunni, fossero rispettate.

Si attende, quindi, ora la conferma ufficiale per far rientrare al più presto i bambini nel plesso scolastico di via De Chiara.