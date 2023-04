Nel 1987 il giornalista televisivo Michele Plastino tenne incollati i napoletani per 24 ore davanti alla tv. Il giorno prima della partita per la vittoria del primo scudetto raccontò, con una diretta fiume, tutto ciò che accadeva a Napoli. Ora a distanza di 36 anni, Teleclubitalia raccoglie la sfida di battere quel record e prolungare la diretta oltre le 30 ore.

Terzo scudetto, Teleclubitalia vuole battere record di “Goal di Notte” con Plastino

Quello di Michele Platino è un format televisivo da record che è passato alla storia. Descrisse con immagini e parole tutto ciò che accadeva in un giorno che nessun tifoso del Napoli ha mai più dimenticato.

Dopo 36 anni in attesa del terzo scudetto degli azzurri Michele Plastino ritorna in tv in Campania e lo fa sulla nostra emittente – Canale 77 del digitale terrestre – con una diretta fiume di 36 ore dalle 11 di sabato alla mezzanotte di domenica.

Più di trenta ospiti in studio ed in collegamento, commenti live, interviste, non mancherà nulla ad un format che vuole passare alla storia e battere il record di Michele Plastino. A coordinare il progetto il nostro Francesco Molaro, sarà lui insieme a Plastino a tentare l’impresa di essere in diretta per più di 30 ore di fila. Uno sforzo produttivo enorme per la nostra emittente che ha previsto collegamenti sia da Napoli che dalla provincia, Giugliano in primis.