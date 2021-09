Napoli. Investito e ucciso da una moto mentre attraversava la strada. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, in via Pansini, intorno alle ore 13. A perdere la vita Ferdinando Pirozzi, 69 anni, originario di San Vitaliano, in provincia di Napoli.

Napoli, investito da una moto mentre attraversa la strada: pedone muore a 69 anni

L’uomo stava attraversando quando è stato investito da una moto Transalp, guidata da un 25enne, con a bordo un altro ragazzo di 20 anni. Violento l’impatto: il 69enne è stato scaraventato in aria per diversi metri, finendo incastrato sotto un filobus dell’Anm in sosta nei pressi del Policlinico.