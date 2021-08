Ancora sangue sulle strade, 14enne muore dopo incidente stradale. Si chiamava Calogero Camalleri il giovane che è deceduto in ospedale dopo aver perso il controllo dello scooter su cui viaggiava finendo la sua corsa sul selciato. I fatti sono accaduti in Sicilia, in provincia di Agrigento.

Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, vista la situazione drammatica, hanno immediatamente trasportato il giovane in ospedale. Purtroppo però le ferite del giovane erano troppo gravi e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Calogero è morto in ospedale.