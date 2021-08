Si chiamava Dennis Ferrante il 18enne che ha perso la vita nell’incidente di ieri in via Nuova Arco Sant’Antonio. Il giovane è deceduto sul colpo dopo l’impatto con una Lancia Delta avvenuto a velocità sostenuta. Si prega per l’amico Massimo.

Giugliano piange Dennis Ferrante

Sono tanti i messaggi di cordoglio che arrivano sui social network in questo giorno di lutto. A pubblicare un lungo post è la società di calcio “Blue Delvis Napoli”: “Due nostri ex atleti classe 2003 hanno subito un incidente stradale in moto. Dennis è passato a miglior vita e Massimo è in coma e sta combattendo una dura battaglia. Non sappiamo cosa scrivere ma preghiamo per Massimo e facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia Ferrante”.

Massimo ha subito un gravissimo trauma cranico e lotta tra la vita e la morte nell’ospedale La Schiana di Pozzuoli. Ha riportato ferite tali da richiedere il ricovero ma non è in pericolo invece il conducente della Lancia Delta, che adesso potrebbe rispondere di omicidio stradale. Soltanto però l’accertamento dell’esatta dinamica del sinistro potrà spiegare eventuali responsabilità dell’automobilista e dei due giovani in sella alla moto. Ciò che è certo, al momento, è che si è trattato di uno scontro frontale.