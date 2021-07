Una festa in discoteca sabato sera è finita in sparatoria a Castel Volturno, lungo il litorale Domizio. Due giovani, una ragazza di 19 anni, e un giovane di 24 anni, sono finiti in ospedale con ferite d’arma da fuoco.

Castel Volturno, festa in discoteca finisce in sparatoria: due giovani feriti

Come spiega Edizione Caserta, i carabinieri della Compagnia di Mondragone stanno indagando sul ferimento a colpi di pistola di una ragazza di 19 anni e di un giovane di 24 anni. Secondo una prima ricostruzione, la 19enne sarebbe stata presa di mira da un malvivente mentre ballava in uno noto stabilimento balneare di Castel Volturno. L’uomo le avrebbe strappato una collanina in pista, ma la vittima avrebbe reagito scatenando la reazione del bandito.

A quel punto il rapinatore avrebbe estratto una pistola per intimorirla e avrebbe esploso un colpo di pistola, ferendola. Un proiettile ha poi colpito un altro giovane presente in pista. Il malvivente è poi scappato scatenando il fuggi fuggi generale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno accompagnato i feriti in ospedale, e i militari dell’Arma, che hanno avviato le indagini del caso. I due ragazzi feriti hanno riferito di non conoscersi.