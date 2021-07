Sangue sui festeggiamenti per l’Italia dopo la vittoria con la Spagna. Alessio Murgia, 19 anni, è morto dopo un incidente avvenuto al centro di Sassari, in Sardegna. Il giovane viaggiava in auto insieme agli amici e stava rientrando a casa.

Sassari, sangue sui festeggiamenti per l’Italia: Alessio Murgia muore in incidente

Secondo quanto riporta l’Ansa, Alessio era in auto con tre amici. I quattro avevano festeggiato la vittoria per l’Italia. Tuttavia la macchina, in circostanze ancora da chiarire, si sarebbe schiantata su altre auto in sosta lungo corso Margherita di Savoia e si sarebbe ribaltata.

Ad avere la peggio il 19enne, che non era alla guida. Feriti gli altri tre occupanti della vettura, una Lancia Y. Sul luogo dell’incidente, all’angolo Via Largo Macao, poco dopo le 2, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sassari, la Guardia di Finanza, i Carabinieri e tre squadre del 118. I sanitari hanno constatato il decesso del 19enne nonostante i tentativi di rianimazione.

