Ha affidato la sua richiesta di perdono a una lettera indirizzata a Papa Leone XIV. Alessio Tucci, il 19enne attualmente detenuto per l’omicidio della sua ex fidanzata Martina Carbonaro, 14 anni, ha scritto un messaggio al Pontefice nella speranza di trovare conforto e redenzione nel dramma in cui è precipitato dopo il delitto.

Lettera al Papa dal carcere: Alessio Tucci chiede perdono per l’omicidio di Martina Carbonaro

La missiva, consegnata a un parroco volontario attivo all’interno del carcere dove il giovane è rinchiuso da oltre un mese, sarebbe ora in attesa di essere recapitata al Vaticano. La notizia è stata rivelata oggi dai quotidiani Il Mattino e La Repubblica nella sua edizione napoletana.

Intanto proseguono senza sosta le indagini condotte dalla Procura di Napoli Nord. Gli investigatori hanno eseguito una copia forense dell’iPad appartenente alla vittima, che potrebbe contenere elementi chiave per ricostruire con precisione le dinamiche dell’omicidio e il possibile movente. Particolare attenzione è rivolta all’analisi di messaggi, e-mail e file multimediali, che saranno confrontati con le dichiarazioni rilasciate finora dallo stesso Tucci.

L’inchiesta, ancora in fase di sviluppo, punta a chiarire se il gesto compiuto dal 19enne sia stato frutto di una premeditazione o se siano presenti concause esterne o eventuali complici. Nessuna pista viene al momento esclusa.